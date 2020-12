Acusados de matar caminhoneiro em barracão na Vila Morumbi serão julgados nesta quarta-feira

Barracão onde aconteceu o crime na Vila Morumbi - Crédito: Arquivo/SCA

Acontece nesta quarta-feira (9) o julgamento dos três acusados de matar o caminhoneiro Valdir Faitini, de 63 anos. O crime aconteceu na noite do dia 27 de agosto do ano passado, na Vila Morumbi. Outros dois homens foram atingidos por tiros, mas sobreviveram.

Erik Fernando Barbosa, Bruno Barbano Colin e Paulo Sérgio Vieira Maia Junior serão levados a júri popular.

EMBOSCADA

Os três acusados foram presos pela Polícia Militar logo após o crime. O motivo teria sido uma dívida de venda de carros que envolvia o empresário Paulo Sérgio Vieira Maia Jr. e a vítima.

Na época, o delegado titular da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), Gilberto de Aquino, informou que uma emboscada foi encomendada para executar Valdir Faitanini, o qual foi alvo de uma pistola calibre 380, que teria sido utilizada por Bruno Barbano Colin, cunhado de Vieira, o qual confessou que teria sido contratado para executar o caminhoneiro. Em troca receberia uma motocicleta da garagem de veículos de Vieira

Ainda, segundo Bruno, teria recebido para empreitada criminosa, o Gol cinza, com placas de São Carlos e uma pistola Taurus, calibre 380, comprada por R$ 3 mil por Paulo Sérgio, o qual também teria contratado para o cavalo (piloto do Gol), o desempregado Erik Fernando Barbosa, 24.

Com tudo programado, segundo os levantamentos policiais, Paulo Sérgio, ligou por volta das 18h30 a Valdir, pedindo para que ele não saísse do barracão, pois estaria indo para local, pagar uma boa parte da dívida que teria com ele, em decorrência de venda de veículos para revenda.

Valdir, por sua vez, para esperar o pagador, reuniu-se com os amigos Ademir Aparecido Blanco, 65, e Antônio Jesus Zanete, 62, e começaram a jogar truco no interior do barracão, quando inesperadamente um veículo, ocupado por dois homens em alta velocidade entrou na rua Icaraí e parou defronte ao local que estaria com o portão levantado. O marginal armou-se com sua pistola e de cara limpa, invadiu o barracão e sem nada dizer passou a atirar.

Uma das vítimas se jogou no chão, após ter recebido um tiro no braço esquerdo e teria se fingido de morta e após a fuga dos marginais, mesmo ferida correu para sua casa, onde foi socorrida por familiares para Santa Casa.

Já Ademir Aparecido Blanco, 65, tentou, mas não conseguiu escapar e recebeu mesmo assim um tiro que atingiu as nádegas do lado direito.

O caminhoneiro Valdir Faitanini, 63, foi atingido por quatro disparos de pistola calibre 380, no tórax e um quinto tiro atingiu um tiro no braço direito e morreu na hora.

