Acusado de tráfico realizava comércio via WhatsApp

Por meio de aplicativo (WhatsApp), C.F.B. realizava a venda de entorpecentes. Só que a sua “casa caiu” por volta das 18h desta quinta-feira, 8, quando ele foi detido por policiais militares no centro.

Denúncias anônimas proporcionaram aos PMs a prisão do acusado, que estava na Avenida São Carlos, em frente à praça Santa Cruz.

Foi feita revista no suspeito e encontrado em seu poder, duas porções de maconha e um recipiente onde droga sintética.

Indagado, confessou que as vendas “iam muito bem” e eram feitas via WhatsApp e que na sua casa, na rua Madre Saint Bernard, no Jardim Paraíso havia ainda meio tijolo de maconha, que contabilizou quase meio quilo.

Detido, foi encaminhado ao plantão e ficou à disposição da autoridade policial.

