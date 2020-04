Acusado de tráfico é tirado de circulação em São Carlos

Crédito: Divulgação

Acusado de tráfico, um suspeito de 22 anos foi detido na tarde desta quinta-feira, 23, no cruzamento das ruas Procópio de Toledo Malta com a Francisco Lopes. Participaram da ação, os PMs da Rocam, cabo Rezende e soldados Campos, Tacon e Amaral, além do apoio do Canil da Guarda Municipal e da cadela Kyara.

Segundo apurado, PMs da Rocam estavam em patrulhamento em um local conhecido como ponto de tráfico e abordaram suspeitos, quando o acusado confessou realizar o comércio de entorpecentes. Próximo a ele havia três porções de maconha e em um local indicado por ele, foi localizado pinos de cocaína.

Os policiais solicitaram apoio para o canil da Guarda Municipal e com auxílio de Kyara localizaram a droga em um terreno abandonado. Encaminhado à Dise, foi autuado em flagrante.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também