Acusado de tráfico é detido pela GM na Vila Jacobucci

Crédito: Divulgação

Guardas municipais em patrulhamento preventivo pela madrugada desta quarta-feira, 11, detiveram F.L.S., 25 anos, no cruzamento das ruas Júlio Prestes de Albuquerque com a Seba Jorge Kebbe, na Vila Jacobucci, no exato momento em que realizava o comércio de entorpecentes.

Por volta dos 26 minutos, o acusado estaria entregando um objeto para um adolescente de 17 anos. Abordado, os GMs encontraram com F.L.S. 12 pinos com cocaína. Durante as buscas, foram encontradas 22 pedras de crack e 9 porções de maconha, além de R$ 26,00.

Ambos foram encaminhados ao plantão. O adolescente foi liberado a um responsável e F.L.S. recolhido ao Centro de Triagem.

