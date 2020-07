Acusado de tráfico é detido no Romeu Tortorelli

Crédito: Divulgação

Mais um acusado de tráfico é retirado de circulação pela Guarda Municipal. Nesta quinta-feira, 16, em patrulhamento pelo Romeu Tortorreli, a viatura Canil abordou A.P.S.M., 21 anos, que estava em atitude suspeita na Avenida João Stella.

Agachado, manuseava algo no chão. Os GMs localziaram 12 porções de maconha e em seus bolsos, mais uma porção, além de R$ 4.

No mesmo bairro, ainda em patrulhamento, com auxílio da cadela Kyara, em um beco situado entre as ruas Riskalla Haddad e José Teixeira, os GMs localizaram o restante dos entorpecentes: 84 pedras de crack, duas embalagens de maconha e um pino de cocaína.

Diante dos fatos, o acusado foi encaminhado à Dise e ficou à disposição da autoridade policial.

