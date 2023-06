Acusado de tráfico de entorpecentes, homem é detido pela PM

SIGA O SCA NO

A droga que estava com suspeito -

Um homem de 29 anos foi detido por policiais militares por volta das 23h30 desta quarta-feira, 14, e acusado de tráfico de entorpecentes. O flagrante aconteceu na rua José Quatrochi, no São Carlos 5.

Os PMs realizavam patrulhamento preventivo e notaram que o suspeito pulava o muro de um terreno baldio e ao ver a viatura, tentou a fuga. Após ser abordado, nada foi localizado de ilícito em seu poder. No local onde pulou, os policiais encontraram 32 pinos com cocaína e duas porções de maconha. Um celular que estava com o suspeito, que foi beneficiado por uma saidinha temporária, foi apreendido. Encaminhado à CPJ, foi autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem.

Leia Também