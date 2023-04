Acusado de tráfico de entorpecentes é detido pela RPM

SIGA O SCA NO

A droga que estava em poder do suspeito - Crédito: Divulgação

Um suspeito de 26 anos foi detido por policiais militares da RPM por volta das 12h30 desta quarta-feira, 19, na rua Bernardino Fernandes Nunes, na Vila Celina. Ele é acusado de tráfico de entorpecentes.

Os PMs estavam em patrulhamento quando abordaram duas mulheres e um homem que estavam em um local conhecido como “comércio de drogas”. Após revista, localizaram em um dos bolsos de sua bermuda, um objeto contendo 18 pinos com cocaína e R$ 57. Em outro bolso, mais um pino da mesma droga. Com as mulheres nada foi encontrado.

O suspeito foi detido e encaminhado à CPJ onde foi autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem.

