Acusado de tráfico de entorpecentes é detido no Aracy

A droga que estava em poder do acusado de tráfico - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 26 anos foi detido por policiais militares na manhã desta terça-feira, 27, acusado de tráfico de entorpecentes. O flagrante aconteceu na rua Luiz Olay, no Cidade Aracy.

Os PMs estavam em patrulhamento preventivo e abordaram o acusado que estava em atitude suspeita em um local conhecido no bairro como “ponto”. Com a aproximação da viatura, tentou colocar um objeto em suas vestes. Em revista, localizaram uma pochete, que tinha em seu interior 61 porções de maconha, 34 pinos com cocaína e 28 pedras de crack, além de R$ 46.

Encaminhado à CPJ, foi autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem. A droga, apreendida.

