Acusado de tráfico de drogas, idoso tenta subornar PMs

Droga e dinheiro que foi encontrado com o idoso na Vila São José - Crédito: Maycon Maximino

Um idoso de 65 anos foi detido. Acusado de tráfico de drogas, tentou ainda subornar os policiais militares. O flagrante aconteceu na tarde desta segunda-feira, em uma casa na rua José Lemes Marques, na Vila São José.

Os PMs foram acionados via Copom, pois denúncias dava conta que suspeitos estariam realizando o tráfico. Quando os policiais chegaram no local indicado, não havia mais ninguém.

Porém de posse com as características dos acusados, saíram em diligências e viu um dos suspeitos em frente a uma moradia na via em questão. Com a aproximação da viatura, fugiu, mas deixou o portão da moradia aberto.

Os PMs entraram e virão na sala um idoso de 65 anos que tentava esconder drogas e dinheiro em uma poltrona. Em revista pela residência, em um dos quartos, no guarda-roupas, o restante do entorpecente, além de material para embalo.

Indagado, confessou o crime e disse que a droga viria de Ribeirão Preto e ele fazia distribuição naquela região da cidade.

Mas o inusitado aconteceu minutos depois, já que o idoso ofereceu dinheiro para que os PMs “deixassem quieto” e fossem embora.

Além do tráfico, o idoso foi acusado de suborno. Encaminhado à CPJ, ficou à disposição da autoridade policial.

