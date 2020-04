Acusado de tráfico de drogas, homem é detido pela PM

Crédito: Divulgação

Em época de pandemia do novo coronavírus, o tráfico não escolhe hora para o comércio ativo e por volta das 3h desta quarta-feira, 15, policiais militares detiveram um suspeito na rua da Paz, no CDHU, na Vila Isabel.

Os PMs, durante ronda no condomínio de prédios, visualizaram um grupo de homens que se assustaram com a viatura e fugiram. Entretanto um dos suspeitos foi detido em um dos apartamentos do condomínio 6.

Em revista, os PMs localizaram 117 pedras de crack, uma pedra bruta da mesma droga, 10 munições calibre 38 e R$ 600,00.

Encaminhado ao plantão, foi autuado em flagrante e recolhido ao Centro de Triagem.

