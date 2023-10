Acusado de tráfico de drogas, homem é detido pela PM em Ibaté

SIGA O SCA NO

04 Out 2023 - 06h50 Por Marcos Escrivani

A droga e o dinheiro localizados com o suspeito - Crédito: Divulgação

Após denúncia anônima, policiais militares detiveram por volta das 20h30 desta terça-feira, 3, no cruzamento das ruas José Menzani com a Antônio Merola, no Jardim Icaraí, em Ibaté, um homem, acusado de tráfico de entorpecentes.

Os policiais foram alertados via Copom e durante patrulhamento pelo bairro, flagraram o suspeito colocando algo em um buraco entre o muro e a calçada no endereço indicado.

Ao vistoriar o local, os PMs localizaram um tubo acrílico com 4 gramas de pedras de crack. Com o suspeito, havia R$ 115 em notas diversas. O acusado foi encaminhado à CPJ, autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem. Droga e dinheiro foram apreendidos.

