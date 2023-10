Acusado de tráfico de drogas, homem é detido pela Força Tática

A droga que estava em poder do acusado de tráfico - Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo, policiais militares da Força Tática, com apoio da Rocam, detiveram por volta das 16h30 desta segunda-feira, 9, na Avenida Getúlio Vargas, na Vila Isabel, um homem. Acusado de tráfico de drogas, foi encaminhado à CPJ.

Segundo apurado, os PMs abordaram três homens. Dois empurravam um Fox e o terceiro estava ao volante.

Após revista nos suspeitos e no veículo, os PMs encontraram no banco traseiro uma sacola plástica com 22 pinos com cocaína, 34 pedras de crack e uma porção de maconha.

Diante do achado, os suspeitos foram detidos e o carro encaminhado ao pátio municipal por questões administrativas. A droga foi apreendida e o trio encaminhado à CPJ. O delegado de plantão Gilberto de Aquino autuou em flagrante por tráfico de drogas um dos acusados. Já os dois acompanhantes, foram liberados.

