Acusado de tráfico de drogas é detido pela PM

Um homem foi detido por policiais militares e acusado de tráfico de entorpecentes. O flagrante acontece por volta da 1h50 desta quinta-feira, 25, na rua João Paulo, no Cidade Aracy.

Os PMs patrulhavam pelo bairro quando notaram o acusado em atitude suspeita mexendo no portão de uma casa. Ao ver a viatura, tentou a fuga, mas foi abordado na rua Vicente Laurito. Após revista, nada de ilícito foi encontrado em sua posse.

Porém, em diligência por onde ocorreu a fuga, os PMs localizaram uma maquininha de cartão no portão da casa em que ele estava. No trajeto, ele teria dispensado entorpecentes, sendo localizado dentro de um bueiro e no pé de uma árvore, drogas variadas.

Detido, foi encaminhado à CPJ, autuado em flagrante e posteriormente recolhido ao centro de triagem.

