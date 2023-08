Acusado de tráfico de drogas é detido pela Força Tática

A droga e a arma apreendida pelos PMs da Força Tática - Crédito: Maycon Maximino

Durante patrulhamento preventivo, policiais militares da Força Tática apreenderam um acusado de tráfico de drogas. O flagrante aconteceu no início da noite desta quinta-feira, 31, na rua Alberto Martins, no Jardim Gonzaga.

Em atitude suspeita, o acusado de 18 anos, que é um “velho conhecido” nos meios policiais foi abordado e com ele, localizado drogas em uma bolsa.

Indagado, confessou que na sua moradia, na mesma rua, estaria o restante das drogas. Os PMs foram até a casa e localizaram em um fundo falso na parede do quarto do traficante, 57 porções de maconha, 75 pinos com cocaína, 43 pedras de crack, 11 comprimidos de ecstasy, além de uma garrucha calibre 32 com duas munições intactas.

Todo o material foi apreendido e o acusado encaminhado à CPJ. Consta que, quando adolescente teve passagem por homicídio. Após ser autuado em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, foi recolhido ao centro de triagem.

