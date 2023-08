Acusado de tráfico de drogas, adolescente é detido pela GM

A droga foi apreendida pelos GMs - Crédito: Divulgação

Um adolescente de 17 anos, acusado de tráfico de drogas, foi detido pela equipe Canil da Guarda Municipal por volta das 10h15 desta quarta-feira, 30, no cruzamento das ruas José Zavaglia com a Walter Ignácio Micelli, no Cidade Aracy.

Os GMs patrulhavam um bosque e ao entrar na rua Walter Ignácio Micelli, viram um suspeito que tentou se esconder entre as árvores ao notar a aproximação da viatura. Foi feita a abordagem e o infrator afirmou que tentava se esconder pois vendia entorpecentes pelo local. Mas, para a localização do entorpecente foi utilizado o faro da K9 Índia que localizou uma sacola com 81 pinos com cocaína, 74 porções de maconha e 72 pedras de crack. A droga foi apreendida e o infrator encaminhado à CPJ.

