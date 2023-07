Acusado de tentar aplicar golpe do seguro é detido em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Um suposto golpe do seguro envolvendo um veículo foi descoberto por policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) nesta quarta-feira (12). Três homens, entre eles o dono do carro foram detidos.

Segundo informações apuradas pelo SCA, o setor de inteligência da DIG vinha investigando uma quadrilha de furto e roubos de veículos em São Carlos e na manhã de hoje a especializada recebeu informações que um dos investigados, juntamente com o dono de um Hyundai/Santa Fé estariam iniciando o golpe do seguro.

O proprietário do veículo teria acertado que deixaria o carro estacionado na rua Gastão de Sá, ao lado de uma fábrica, com a chave reserva e as portas abertas. Ele deveria elaborar boletim de ocorrência do suposto furto somente depois das 17h, quando terminaria o turno de trabalho na fábrica.

Ao tomar ciência da trama, o setor de investigações da Polícia Civil alertou a Polícia Militar que intensificou o patrulhamento na cidade, logrando êxito em abordar o Santa Fé na avenida Morumbi com dois indivíduos. O condutor teria confessado aos policiais que levaria o carro para outro estado.

Enquanto a PM abordava o veículo, os investigadores da DIG foram até a fábrica falar com o dono do carro, que inicialmente negou qualquer envolvimento no golpe, afirmando que o veículo havia sido furtado, no entanto, na delegacia teria confessado que se tratava de um golpe, porém, não disse quem seria o responsável por organizar a trama.

Os suspeitos foram conduzidos até a sede da DIG e posteriormente liberados.

