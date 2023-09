Médico acusado de seguir adolescente é agredido na Vila Prado

Crédito: Maycon Maximino

Um médico de 33 anos foi agredido na tarde desta quarta-feira (27), na Vila Prado, após ser acusado de seguir uma adolescente de 16 anos. O autor das agressões é o padrasto da garota.

Segundo informações, por três dias, o médico usando um Jeep/Renegade estaria seguindo a estudante no trajeto até a escola, porém não teria falado com ela, nem desembarcado do veículo.

No entanto, nesta quarta-feira, o padrasto da menina, tomou conhecimento da situação e encontrou o acusado e foi em sua direção. Ao perceber que seria abordado, o condutor do Jeep/Renegado se evadiu, mas foi perseguido pelo padrasto e outras pessoas, até que foi alcançado no cruzamento da rua Desembargador Júlio de Faria com a avenida Henrique Gregori. Neste local ele teria sido agredido com um pedaço de pau.

O Samu foi acionado e encaminhou a vítima até o hospital da Unimed para atendimento médico. Já o agressor que possui 38 anos e outros envolvidos na agressão foram qualificados em boletim de ocorrência e liberados.

O caso será investigado pela Polícia Civil.



