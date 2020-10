Acusado de roubo, morador de rua é detido pela PM

Crédito: Divulgação

Acusado de roubo, o morador de rua L.F.S.L., 32 anos, foi detido por policiais militares por volta das 10h desta quinta-feira, 8, na rua Episcopal, no centro de São Carlos.

Os PMs foram solicitados via Copom dando conta do crime. Contataram a vítima que disse que o acusado teria tentado o roubo. Com as características do morador de rua, foram iniciadas diligências.

Poucos minutos depois, os PMs localizaram o acusado que foi encaminhado ao 3º e 5º DPs e ficou à disposição da autoridade policial.

