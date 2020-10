Acusado de roubo em São Carlos é preso pela Força Tática em Ibaté

13 Out 2020 - 14h01

Policiais militares da Força Tática detiveram na noite desta segunda-feira, 12, V.A.R.G., acusado de cometer um assalto em São Carlos. A prisão foi na rua Dourado, no Jardim Cruzado, em Ibaté. O crime teria ocorrido por volta das 20h.

O São Carlos Agora apurou que o acusado rendeu as vítimas e se apoderou de um Uno e pertences pessoais, em uma casa no Residencial ArcoVille, região do Jardim Embaré, em São Carlos.

Posteriormente a PM foi acionada e com característica do assaltante, policiais da Força Tática iniciaram diligências e seguiram até Ibaté, onde localizaram o carro e nas proximidades, o suspeito.

Encaminhado ao plantão policial, V.A.R.G. foi reconhecido pelas vítimas. Autuado em flagrante, foi recolhido ao Centro de Triagem. O Uno foi devolvido à vítima.

