Acusado de posse irregular de arma de fogo, homem é preso pela PM

Crédito: Divulgação

Acusado de portar arma de fogo irregularmente, L.F.G. foi detido por volta das 18h30 desta segunda-feira por policiais militares.

Durante patrulhamento preventivo e de posse de informações que o acusado possuía armamento, ele foi abordado pelos PMs Neto e Ludugero na Avenida Francisco Pereira Lopes. Após revista, nada foi localizado em seu poder.

Indagado sobre suposta arma, ele confessou ter uma e que estaria em sua casa, na rua Júlio César Marchetti, no Cidade Aracy 1. No local, os PMs realizaram revista e localizaram uma pistola calibre 7.65, com 10 munições.

L.F.G. foi detido e encaminhado ao plantão policial. Foi formalizado auto de prisão em flagrante e o acusado recolhido ao Centro de Triagem.

