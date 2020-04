Acusado de portar arma de fogo, homem é detido pela PM

Crédito: Arquivo/SCA

Durante diligências no início da noite desta terça-feira, 28, policiais militares da Força Tática detiveram N.L.V., acusado de ameaçar de morte na note anterior, sua companheira. O flagrante aconteceu na travessa 8, no Jardim Gonzaga.

O suspeito foi abordado pelos PMs e confirmou a ameaça e o porte de um revólver calibre 38 que estaria escondido em outro local. Durante a conversa com os policiais, o suspeito entrou em contato com um adolescente, que foi abordado na rua Nações Unidas com tal arma que tinha três munições intactas.

Ambos foram encaminhados ao plantão e ficaram à disposição da autoridade policial.

