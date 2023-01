Acusado de matar o cunhado no Cidade Aracy é preso pela PM em Limeira

Acusado foi detido por PMs em Limeira - Crédito: Reprodução/Rápido no Ar

A Polícia Militar de Limeira/SP prendeu neste sábado (14) um homem acusado de matar o próprio cunhado, Jhonas Alipio Guilherme, 25, durante uma festa familiar no bairro Cidade Aracy, em São Carlos. O crime aconteceu no dia 16 de junho do ano passado e foi noticiado aqui no São Carlos Agora. Confira a notícia.

Na época o caso ganhou repercussão nacional após exibição na TV Record. Veja o vídeo:

Segundo informações, uma equipe da PM em patrulhamento pela Vila Rosália avistou um veículo estacionado perto de um posto de combustíveis e dentro estava um homem dormindo.

O suspeito informou aos policiais que passou a noite em uma festa no Jardim Ernesto Kuhl com um amigo e em seguida acabou dormindo dentro do veículo. Após consulta criminal junto aos computadores da PRODESP, ele acabou confessando o crime cometido em São Carlos.

Após passa por exame de corpo de delito, o homem foi conduzido até a delegacia de polícia, onde permaneceu à disposição da Polícia Civil.

