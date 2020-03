Acusado de matar mãe e filha será julgado nesta segunda-feira (9)

Renato Barufa será levado ao banco dos réus nesta segunda-feira - Crédito: Arquivo SCA

Renato Barufa do Carmo será levado ao banco dos réus a partir das 13h desta segunda-feira (9) no Fórum Criminal de São Carlos. No dia 5 de fevereiro do ano passado ele matou mãe e filha em uma casa no Prolongamento do Jardim Medeiros.

Os corpos de Mariza Barreto Borges, de 40 anos e Larissa Cristina Ernesto Borges, de 18, foram encontrados sete dias depois. Renato manteve um relacionamento com Mariza e teve uma filha com ela.

O CRIME

Renato teria discutido com Marisa no dia 3 de fevereiro e dois dias depois, por volta das 5h utilizou uma faca para atingi-la várias vezes e fez o mesmo com Larissa, sua enteada.

Após o crime pegou a filha de 8 anos que tinha com Marisa e levou até a casa da mãe. Ele continuou indo na casa para alimentar o cachorro e pegar roupas. Ainda sacou R$ 1 mil da conta bancária de Marisa.

Dias depois foi até o imóvel acompanhado da mãe para pegar roupas da filha, mas teria esquecido a chave. Depois disso deixou o local.

A mãe percebeu o forte cheiro vindo do imóvel e acionou a Polícia Militar que encontrou o corpo de Larissa no banheiro e de Marisa no quarto dos fundos.

Ao tomar conhecimento sobre o autor do duplo homicídio, uma equipe da ROCAM saiu em patrulhamento e encontrou Renato no Jardim Gonzaga. Em seu poder havia três pedras de crack.

Renato foi conduzido até a Delegacia de Investigações Gerais (DIG), onde foi indiciado pelo delegado Gilberto de Aquino. Ele está preso no Anexo de Detenção Provisória (ADP) de Araraquara.

