Acusado de matar chapeiro se apresenta e dá sua versão: ciúme da esposa

O primeiro homicídio de 2020, ocorrido por volta das 4h do dia 1º de janeiro, durante uma confraternização familiar em uma casa localizada na rua Henrique Caruso, no Jardim Santa Maria II, a princípio, foi esclarecido pela Polícia Civil, segundo informações prestadas pelo delegado que apura o caso, Maurício Dotta e Silva, do 1º e 4º DPs.

Na tarde desta quarta-feira, 8, em entrevista ao São Carlos Agora, o delegado disse que a motivação da morte do chapeiro Claudinei Nunes Mendes, 30 anos, teria sido um possível ciúme que ele teria causado em Marcos Rodrigo de Souza, uma vez que teria “olhado insistentemente” para a sua mulher. Ele compareceu espontaneamente ao distrito para relatar a sua versão sobre o crime.

A VERSÃO DO ACUSADO

Dotta e Silva disse que logo após o homicídio, o suposto autor já era conhecido e mesmo com as diligências policiais, não teria sido localizado.

Dias após, sabendo que era procurado, entrou em contato com a Polícia Civil e se apresentou espontaneamente e relatou o que teria acontecido em suas palavras.

“O Marcos afirmou que ele e a esposa, K.C.S.M., estudante de 18 anos estavam em uma festa e que o tio, o chapeiro Claudinei Nunes Mendes olhava insistentemente para ela, o que teria deixado incomodado. O casal foi para casa e discutiram”, disse o delegado. “Marcos disse que a esposa relatou a discussão à família e todos foram ao seu encontro, inclusive o tio. Ambos teriam tido uma forte discussão (acalorada) que resultou em uma briga (socos) e em dado momento Marcos teria se apoderado de uma faca e golpeado o chapeiro, matando-o”;

GOLPE FATAL E DOLO

O laudo que apura a morte do chapeiro não foi divulgado pelo Instituto Médico Legal (IML). Contudo, a princípio, consta ser um golpe fatal no peito (que atingiu ainda uma das mãos).

Dotta e Silva relatou que o homicídio é caracterizado como doloso (intenção de matar). “Quando você está com uma arma e atinge o desafeto, a intenção é matar”, disse o delegado. “Mas a causa da morte será discriminada no laudo do IML. Vamos aguardar para dar prosseguimento ao inquérito”, afirmou. “Como ele compareceu espontaneamente e tem residência fixa vamos aguardar para ver quais serão os próximos passos”, relatou Dotta e Silva não descartando a possibilidade de ser solicitada uma prisão preventiva. Por não estar em situação de flagrante, ele acabou sendo liberado.

TESTEMUNHAS CONTAM O QUE PRESENCIARAM

No dia do crime, testemunhas relataram à Polícia Civil que a esposa e Marcos se desentenderam, pois ele achava que Claudinei estaria olhando para ela. Neste momento Marcos teria desferido vários tapas no rosto da mulher e depois de ter a agarrado pelo pescoço disse: “Se não sair daqui vou acabar te matando”.

Na sequencia Marcos trancou a esposa no quintal da residência a impedindo de sair de casa. Em certo momento ela conseguiu entrar em contato com familiares e pediu ajuda.

No local compareceram o cunhado e o tio Claudinei para ajudar. Quando atendidos por Marcos iniciou-se uma nova discussão.

Marcos então retornou para o interior do imóvel, apanhou uma faca e saiu na rua. Claudinei saiu correndo e foi perseguido por Marcos que estava com a faca nas mãos. Eles dobraram a esquina e desapareceram.

As testemunhas não visualizaram o momento em que Claudinei foi esfaqueado.

Marcos retornou para casa, colocou a faca sobre a pia e após discutir mais um pouco com a esposa desapareceu.

Claudinei foi encontrado caído a cerca de 200 metros do local da briga. Ele chegou a ser levado ao Hospital Universitário (HU), mas não resistiu.

