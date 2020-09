Acusado de furto a salão paroquial, casal é detido pela GM

Crédito: Divulgação

Guardas municipais detiveram aos 56 minutos desta quarta-feira, 30, J.M.J., 36 anos e B.C.A., 27 anos, acusados de praticar furto no salão paroquial da Igreja Santo Antonio, na Vila Prado. O flagrante aconteceu na Praça Itália.

Os GMs foram acionados via CCO e foram até a Praça Itália e flagraram o suspeito com uma serra circular. Após abordagem das pessoas presentes no local, os guardas localizaram a serra e próximo a ele, um martelete e um holofote.

A sua comparsa informou ter se apoderado de um depósito existente no salão paroquial da igreja Santo Antônio onde efetuaram o furto mediante arrombamento da grade perimetral e quebrando o cadeado da porta do depósito.

Posteriormente os GMs foram até a igreja e constataram o furto. O casal foi encaminhado ao plantão policial e ficou à disposição da autoridade policial.

