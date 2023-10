Acusado de furtar moto no Jardim São Paulo é detido pela PM

Viatura no Plantão Policial - Crédito: Maycon Maximino

Saiba Mais Ficou no prejuízo Jovem tem moto furtada e pede ajuda para recuperá-la

A Polícia Militar deteve na tarde desta segunda-feira (16) o acusado de furtar uma moto na noite do último sábado (14), na rua Pedro Bianchi, no Jardim São Paulo. Uma câmera de segurança registrou o crime.

Policiais militares abordaram o suspeito na rua Luiz Procópio de Araújo Ferraz, no Santa Felícia. Ele estava vestindo a mesma roupa que usou no dia do furto. Aos PMs o acusado disse que é de São Paulo e está vivendo em situação de rua em São Carlos. Contou ainda que furtou a moto para saldar uma divida de drogas que contraiu com traficantes no bairro Santa Angelina, entretanto, não soube informar o paradeiro da motocicleta YBR 125 preta, placa DTF0D52, que ainda não foi recuperada.

O acusado de 31 anos foi conduzido até a Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde foi ouvido e liberado.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também