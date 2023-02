Acusado de furtar escola é linchado na Vila Jacobucci

SIGA O SCA NO

Sinais de violência deixados no acusado de furto a escola - Crédito: Maycon Maximino

Um homem acusado de furtar uma escola infantil em várias oportunidades no Jardim Real, foi linchado por pelo menos dez pessoas na manhã desta sexta-feira, 24, na Vila Jacobucci. Com vários ferimentos pelo corpo, fratura em um dos braços e trauma na cabeça, foi atendido inicialmente pelo socorrista da motolância e posteriormente encaminhado pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa.

O São Carlos Agora esteve pelo local e apurou junto à várias pessoas que a vítima teria furtado várias vezes a instituição de ensino que atende crianças e nesta manhã teriam descoberto o autor e teve início o espancamento com pedaço de pau, borracha e correia. A vítima correu e tentou se esconder em um estabelecimento comercial no cruzamento das ruas Calimério Martinez com a José Lemes Marques, onde teve nova surra.

Funcionários do local chegaram e viram o espancamento, oportunidade em que os agressores fugiram, deixando a vítima apenas de cueca. Ninguém foi detido.

