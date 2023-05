Acusado de furtar cemitério, suspeito é detido pela GM

SIGA O SCA NO

A barra de ferro que seria furtada do cemitério - Crédito: Maycon Maximino

Durante patrulhamento preventivo, guardas municipais detiveram nesta sexta-feira, 26, um suspeito de 22 anos (fez aniversário nesta quinta, 25), acusado de furtar um túmulo no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Segundo apurado, o acusado foi detido no momento em que pulava o muro do campo santo pela rua Eugênio de Andrade Egas com uma barra de alumínio que teria levado de um túmulo.

Em contato com funcionários do cemitério, havia indícios que ele iria levar outra barra que já estaria separada. Indagado, confessou o crime. Levado à CPJ, ficou à disposição da autoridade policial.

