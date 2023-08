Acusado de furtar bike em condomínio, homem é detido pela PM

A bike furtada foi restituída ao proprietário - Crédito: Divulgação

Policiais militares detiveram na manhã desta sexta-feira, 25, um ibateense de 21 anos na rua Jean Piaget, no Condomínio Aquarela, acusado de furtar uma bike. É a segunda prisão somente esta semana e pelo mesmo crime.

O acusado teria pulado o muro do condomínio e se apossou da bicicleta que estaria próximo da entrada e passou a pedalar pelas nas dependências do residencial. Porém, viu uma bike mais nova em outro imóvel e tentou pegar o veículo, porém o cachorro do morador latiu, acordando a vítima, que ao verificar imagem das câmeras do seu imóvel, constou que uma das suas bicicletas não estaria na garagem.

Foi feito contato com a portaria e a equipe de vigilância passou a diligenciar no interior do condomínio, encontrando o acusado na área de outra imóvel, em posse da bike furtada.

A PM foi acionada e deteve o acusado, que na quarta-feira, 23, foi detido tentando vender itens furtados no Jardim Embaré, no Jardim Cruzeiro do Sul.

O suspeito foi encaminhado à CPJ, sendo autuado em flagrante furto em residência pelo delegado Caio Iberê Galvão Gobato e recolhido ao centro de triagem. O acusado possui passagens criminais e é morador no Jardim Cruzado, em Ibaté.

