Acusado de embriaguez, motorista provoca acidente no centro de São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um acidente de trânsito ocorreu na noite desta segunda-feira, 14, no centro de São Carlos e envolveu dois veículos. Ninguém ficou ferido.

PMs que atenderam a ocorrência, apuraram que o Kia Soul, dirigido por um motorista de 31 anos, transitava pela rua Santa Cruz e no cruzamento com a Avenida São Carlos, não teria respeitado o “sinal vermelho” do semáforo e avançou sem os devidos cuidados, atingindo um Gol dirigido por uma mulher. O impacto teria ocorrido por volta das 22h45.

O motorista do Kia teria se recusado a fazer o teste do bafômetro. Após ser encaminhado à CPJ, foi convidado a ir a Santa Casa para a retirada de amostra sanguínea para exame de dosagem alcoólica. O caso foi registrado na CPJ.

Leia Também