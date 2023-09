Acusado de embriaguez, motorista provoca acidente na Vila Prado

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um acidente sem vítimas marcou a noite desta quinta-feira, 7, na Avenida Sallum, na Vila Prado e envolveu três veículos.

Consta em boletim de ocorrência, que um motorista de 42 anos, por motivos ignorados, colidiu seu Uno em outros dois veículos que estariam estacionados. Policiais militares foram acionados e no local do fato, solicitaram para que o motorista fizesse o teste do bafômetro, pois havia suspeita que ele estaria sob efeito de bebida alcoólica.

O motorista recusou, momento em que sua esposa teria tumultuado a ação policial. Os envolvidos foram encaminhados à CPJ, quando o acusado de causar a colisão concordou em fazer exame na Santa Casa para dosagem alcoólica. O caso será investigado pela Polícia.

