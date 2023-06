Acusado de embriaguez, motorista é detido após causar acidente no centro

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um motorista de 47 anos foi acusado de causar um acidente por volta das 23h30 desta quarta-feira, 21, no centro de São Carlos. Ele dirigia um Gol pela rua 7 de Setembro e no cruzamento com a rua Rui Barbosa não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória e atingiu a lateral de um Ônix. A passageira, de 57 anos, ferida, foi socorrida por familiares até o hospital 24 horas da Unimed.

Policiais militares que atenderam a ocorrência, apuraram que o motorista do Gol estaria embriagado. Após a realização de teste de dosagem alcoólica, a suspeita foi comprovada. Encaminhado à CPJ, foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante e recolhido ao centro de triagem.

