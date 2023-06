Acusado de embriaguez, motorista causa acidente na Vila Carmem

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um motorista de 44 anos foi detido por policiais militares por volta das 20h55 desta segunda-feira, 19, acusado de provocar um acidente de trânsito na Vila Carmem.

O impacto aconteceu no cruzamento da Avenida Henrique Gregory com a rua Theodoreto de Camargo. Por motivos ignorados, o acusado dirigia uma Fiorino e atingiu um Voyage, dirigido por um motorista de 21 anos.

No local do acidente, o acusado não quis realizar o teste de dosagem alcoólica e por este motivo, encaminhado à CPJ para as deliberações de praxe.

