Acusado de embriaguez, homem colide carro em viatura da GM

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 47 anos foi acusado de dirigir alcoolizado e colidir o veículo que dirigia em uma viatura da GM por volta das 23h deste domingo, 25, na Avenida Liberdade, no Jardim Paulistano, região do Parque do Kartódromo.

O acusado estava ao volante de um Ônix quando tentou a ultrapassagem e colidiu contra a viatura. Após o impacto, não parou o carro, porém foi abordado minutos depois.

De acordo com a GM, o motorista apresentava estado de embriaguez. Policiais rodoviários foram solicitados, porém ele negou fazer o exame do bafômetro, sendo encaminhado à CPJ para as deliberações de praxe. O Ônix foi recolhido ao pátio municipal.

