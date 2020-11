Acusado de embriaguez ao volante, motorista provoca colisão e atropela idosa

Crédito: Maycon Maximino

Um motorista, acusado de estar embriagado, provocou um acidente na manhã desta terça-feira, 3, e por pouco não causa uma tragédia ainda maior, ao atropelar uma idosa Avenida Dr. Aurélio Cattani, no Conjunto Residencial Astolpho Luiz do Prado.

O São Carlos Agora apurou que o acusado estava ao volante de um Gol preto e por motivos ignorados, perdeu o controle e colidiu em um Gol prata, que estaria estacionado. Posteriormente subiu na calçada e atingiu uma idosa que esperava um Uber. A vítima chegou a desmaiar e foi socorrida por familiares até a Santa Casa.

Já o motorista teria no interior do seu Gol, várias latas de cerveja e teria dito aos socorristas da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu, que bebeu durante a noite e chegou a usar maconha. Com ferimentos, foi socorrido à Santa Casa.

No local do acidente, consta que populares estariam revoltados, pois não é a primeira vez que o acusado dirige embriagado pelo bairro e há dias chegou a provocar outros acidentes. Porém não relatados.

