Acusado de atear fogo em caixas eletrônicos é detido pela Força Tática

Foi preso nesta noite de quarta-feira (11), um homem acusado de atear fogo em caixas eletrônicos de uma agência do Banco do Brasil, na rua Conde do Pinhal, Centro.

O fato aconteceu no último domingo (08) e hoje, após investigações, A.P.S., 37 anos, foi localizado e detido pela Força Tática, em uma estrada de terra que liga o Jardim Zavaglia ao Residencial Eduardo Abdelnur.

Já havia um mandado de prisão contra o acusado, que já possui passagens policiais e foi preso, sendo encaminhado ao plantão policial e recolhido ao Centro de Triagem. Há indícios de que ele tenha problemas mentais.

