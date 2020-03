Acusado de atear fogo em caixas eletrônicos diz que banco estava roubando o seu dinheiro

Crédito: Divulgação

A Força Tática da Polícia Militar prendeu na noite desta quarta-feira (11) um homem de 37 anos acusado de ter incendiado caixas eletrônicos na agência do Banco do Brasil, na esquina das ruas Conde do Pinhal e Alexandrina, na noite do último domingo (8).

O autor foi identificado após trabalho investigativo de policiais do 3º Distrito Policial que tiveram acesso a imagens de câmeras de segurança do banco.

Questionado sobre os motivos, O.P.S. disse aos policiais civis que o banco estaria roubando o seu dinheiro e não queria resolver o problema. Revoltado, resolveu atear fogo nos caixas eletrônicos.

Após ser localizado pela PM no Zavaglia, o acusado foi encaminhado ao Plantão Policial e depois recolhido ao Centro de Triagem.

