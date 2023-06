Acusado de assaltar residência no Parque Fehr é preso pela PM

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na noite desta segunda-feira (12) após assaltar uma residência na rua Sebastião Conte, residencial Parque Fher.

Segundo informações, o acusado trabalhava em uma casa no local, quando foi até outro imóvel e rendeu mãe e filha que estavam no imóvel. As vítimas foram amarradas e amordaçadas.

O individuo queria um cofre, mas como não havia, roubou vários pertences e um VW/Voyage que foi utilizado na fuga.

Na rua Domingues de Angeles, Jardim Tangará, o assaltante abandonou o carro devido ao pneu ter estourado e pediu a ajuda de uma mulher para solicitar um carro de aplicativo. Todos os objetos roubados foram colocados no veículo.

O assaltante então rumou até a casa da mãe, na rua Professor Sebastião Gomes, Cidade Aracy, onde escondeu os produtos do roubo.

Através de informações, policiais da ROCAM e Força Tática conseguiram identificar o suspeito e durante diligências o encontraram no bairro Cidade Aracy. Ele apontou onde havia deixado os objetos roubados, bem como o carro.

L.C.E., que já contava com passagens criminais, foi conduzido até o plantão policial da Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde acabou autuado em flagrante e vai passar por audiência de custódia nesta terça-feira (13).

