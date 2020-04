Acusado de agressão, homem é detido pela PM

Crédito: Arquivo/SCA

Um caso de violência doméstica foi atendido por policiais militares por volta das 7h15 desta segunda-feira, 13, na Avenida Tetracampeonato, no Cidade Aracy II.

PMs foram acionados via Copom para atendimento de violência doméstica, onde um suspeito estaria com uma arma de fogo. No endereço ele foi abordado e apresentava uma lesão na cabeça. Porém nenhuma arma foi encontrada.

O acusado é conhecido dos meios policiais, mas nada de ilícito foi encontrado. Encaminhado a UPA Cidade aracy foi medicado e posteriormente encaminhado a DDM e em seguida recolhido ao Centro de Triagem.

