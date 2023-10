Acusado de agredir e ameaçar de morte a esposa, homem é detido pela PM

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de violência doméstica foi atendido por policiais militares por volta das 21h45 desta segunda-feira, 16, na Avenida Dr. Álvaro Câmara, no Jardim Monte Carlo.

Os policiais foram solicitados via Copom e na residência apuraram junto a uma mulher de 30 anos, que ela teria sido agredida com um tapa no rosto, caluniada e ameaçada de morte na frente dos filhos, pelo marido de 33 anos que estaria trancado no banheiro com o chuveiro aberto.

Os PMs foram até o cômodo e chamaram pelo agressor que não respondia. Com a autorização da vítima, a porta foi arrombada e o acusado estaria pelado e desacordado com um cadarço amarrado ao seu pescoço. Foi solicitada a unidade resgate do Corpo de Bombeiros e após os atendimentos, o acusado despertou. Agressivo, voltou a ameaçar a esposa.

Após ser detido, ele foi encaminhado à CPJ, autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem.

