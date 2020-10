Acusada de tráfico, dupla é detida no Jardim Centenário

05 Out 2020 - 09h46

Crédito: Divulgação

Dois homens, acusados de tráfico de entorpecentes, foram detidos por guardas municipais aos 50 minutos deste domingo, 4, no cruzamento das ruas Fernão Dias com a Brás Cubas, no Jardim Centenário.

Os suspeitos vendiam entorpecentes para um casal que foi revistado e encontrado uma porção de maconha. Com M.A.L.O. e J.R.S. haviam seis porções de maconha, 19 pedras de crack, 10 pinos com cocaína, R$ 125 e um celular.

Os quatro envolvidos foram detidos pelos GMs e encaminhados ao plantão. M.A.L.O. e J.R.S., acusados de tráfico, foram autuados em flagrante e recolhidos ao Centro de Triagem.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também