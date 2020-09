Acusada de caça ilegal, dupla é detida pela Polícia Ambiental em São Carlos

Crédito: Divulgação

Dois homens foram detidos na noite desta quarta-feira, 9, pela Polícia Ambiental, acusados de caçar ilegalmente animais da fauna silvestre. Ambos não possuíam licença exigida pelo Ibama. O flagrante aconteceu na Fazenda Água Fria.

Uma guarnição da Polícia Ambiental realizava patrulhamento preventivo quando abordou a dupla que estava em um veículo. Com os suspeitos estavam cinco cães, seis facas, um GPS, 2 HTs e um taser.

Indagados sobre a documentação para a atividade, disseram que não possuíam. Diante do fato foram tomadas as providências de praxe. Os cães ficaram com os infratores e os apetrechos recolhidos na sede do 2° Pelotão da Polícia Ambiental.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também