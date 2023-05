Acusada de assaltar idoso, travesti é presa pela PM

SIGA O SCA NO

O facão que estava em poder da travesti foi apreendido pela PM - Crédito: Divulgação

Um assalto de uma tentativa de homicídio resultou na prisão de uma travesti de 27 anos por volta das 7h20 deste domingo, na região do Terminal Rodoviário, em São Carlos.

Policiais militares que atenderam a ocorrência, apuraram que um idoso de 65 anos proveniente de Bauru, desembarcou no Terminal Rodoviário e estava à espera de familiares quando foi abordado pela acusada que, armada com uma faca, obrigou-o a entregar dinheiro e pertences.

Ato contínuo, a travesti foi até uma praça onde pernoita moradores de rua e após confusão, retornou à rodoviária onde se armou com um facão e retornou à praça, onde arranjou nova briga e apanhou, retornando ao terminal onde tentou atacar um segurança. Após briga, foi desarmada, contida e amarrada.

PMs foram ao local e devido ao ferimento em um dos pulsos, levou a travesti até a UPA Santa Felícia para atendimento médico. No local, passou a desacatar os presentes. O comportamento alterado da acusada se manteve na CPJ, onde ofendeu as autoridades policiais. Após as deliberações de praxe, a acusada de assalto e desacato foi recolhida ao centro de triagem.

