Acusação de adultério termina em agressão no Jardim Tangará

Uma acusação de adultério terminou em agressão entre um casal por volta das 5h de quinta-feira, 3, em uma casa na rua Maria Vilani Petrilli, no Jardim Tangará. A vítima, um homem de 51 anos, registrou boletim de ocorrência nesta segunda-feira, 7, no 1º e 4º DPs. A acusada é uma dona de casa de 43 anos.

Às autoridades, a vítima relatou que é casado com a agressora há 10 anos e nos últimos meses as acusações tornaram-se constantes, uma vez que a dona de casa, segundo o homem, estaria tendo casos extraconjugais.

Há semanas, o denunciante afirmou que as discussões devido as supostas traições ficaram mais ásperas e em uma delas terminou em agressão, com a dona de casa desferindo socos em seu rosto, causando um hematoma no olho esquerdo. Posteriormente teria quebrado objetos da casa.

Na semana passada, novamente houve discussão e agressões, que culminaram com socos na cabeça, arranhões no peito e escoriações pelo corpo. O homem afirmou que nunca revidou e apenas segurou a dona de casa.

