Acidentes deixam quatro feridos na Washington Luis em São Carlos

Movimentação no local dos acidentes - Crédito: Colaborador/SCA

Dois acidentes na noite deste domingo (8) deixaram quatro pessoas feridas na rodovia Washington Luis (SP-310), em São Carlos.

A primeira colisão aconteceu no quilômetro 228, na frente do Tenda Atacado. Segundo informações obtidas pelo SCA, o motorista de um caminhão que transportava uma máquina agrícola seguia no sentido capital/interior, quando em um trecho de subida sentiu um impacto na traseiro do veículo. Ele parou no meio da rodovia e percebeu que um carro havia atingido o caminhão.

Dentro do Ford Ka havia a motorista, o namorado e a mãe dela. Todos moradores da região de São José do Rio Preto.

Mãe e filha foram socorridas por populares e levadas ao hospital em São Carlos.

Pouco tempo depois do primeiro acidente, um motociclista bateu violentamente na traseira do Ford Ka que estava imobilizado no meio da pista.

O motociclista M.J.S., de 24 anos, que é de São Carlos foi socorrido pelo SAMU e Corpo de Bombeiros e encaminhado até a Santa Casa pela unidade de suporte básico com ferimentos considerados graves.

Equipes do Samu e da concessionária que administra esse trecho da rodovia também estiveram no local.

A Polícia Militar Rodoviário registrou os acidentes no Plantão Policial.

