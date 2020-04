Acidentes deixam duas pessoas feridas em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Dois acidentes foram registrados na tarde desta quinta-feira (23), em São Carlos. Duas pessoas ficaram feridas.

O primeiro acidente envolveu um ônibus e um carro no cruzamento da rua Dona Alexandrina e avenida Comendador Alfredo Maffei.

O motorista do Marea alega que seguia pela Alexandrina quando o sinal ficou amarelo. Ele parou e neste momento foi atingido na traseira pelo coletivo. Apenas o passageiro do carro de 51 anos ficou ferido. Ele atendido por uma equipe do Samu e conduzido até a Santa Casa.

Já no segundo acidente um motociclista ficou ferido no cruzamento das ruas Cidade de Milão e Avenida Sallum.

Moto e carro seguiam pela Sallum e no cruzamento o motociclista acabou trombando com a lateral do Corcel que fazia a conversão. A vítima foi atendida pelo Samu e também encaminhada ao pronto socorro da Santa Casa.

