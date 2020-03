Acidente manda motociclista para a Santa Casa

Moto teve estragos consideráveis após acidente na Vila Alpes - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito terminou com um motociclista ferido no início da tarde desta sexta-feira, 13, na Vila Alpes. Com escoriações pelo corpo, foi socorrido pela Unidade Resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa para atendimento médico.

Foi apurado que o motociclista transitava pela rua Raymundo Correia quando foi atingido por um carro, cuja motorista vinha pela Avenida Savério Talarico e ia entrar na rua Alfredo Petrilli. Os motivos da colisão são desconhecidos.

