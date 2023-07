Acidente fere motociclista na Vila Elizabeth

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito deixou uma motociclista de 23 anos ferida na noite desta quinta-feira (13), Vila Elizabeth.

A vítima alega que transitava pela Rua 28 de Setembro e no cruzamento com a rua Rafael de Abreu Sampaio Vidal um carro que estava à frente não sinalizou que iria fazer conversão à esquerda. Ela não conseguiu desviar e atingiu a traseira do automóvel.

Uma equipe do Samu esteve no local e socorreu a motociclista que foi encaminhada até a Santa Casa com trauma na região do quadril.

