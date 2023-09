Acidente envolvendo dois carros deixa uma pessoa ferida no bairro Boa Vista

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito envolvendo dois carros deixou uma pessoa ferida na noite desta quarta-feira (6), no bairro Boa Vista, em São Carlos. O acidente aconteceu na avenida Tancredo de Almeida Neves, no cruzamento com a rua José Pereira Lopes.

De acordo com a Polícia Militar, um Fiat Stilo seguia pela avenida Tancredo de Almeida Neves, sentido shopping/UPA, quando colidiu com um Palio que vinha pela rua José Pereira Lopes. Um caminhão que passava pelo cruzamento teria atrapalhado a visão dos condutores sobre o semáforo.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros.

Leia Também