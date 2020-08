Acidente envolve três veículos no Centro de São Carlos

Motorista perdeu o controle e atingiu carro estacionado - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente envolvendo três carros foi registrado no final da tarde desta segunda-feira (3), na região central de São Carlos. Uma pessoa ficou ferida.

Segundo o SCA apurou, a motorista do Crossfox seguia pela rua General Osório e perto da linha do trem olhou para trás para ver a criança de 11 meses que estava no bebê conforto e teria tido uma crise de tosse.

Após a distração, o carro atingiu um Fox que estava estacionado. O Foz por sua vez bateu em uma Spin que estava logo à frente.

No Fox havia um idoso que precisou de atendimento do Samu. Ele foi encaminhado à Santa Casa com ferimentos leves. Os demais envolvidos não se feriram.

A Polícia Militar registrou o acidente em boletim de ocorrência.

